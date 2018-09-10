Родители обвиняемых по делу «Сети» вновь обратились к Татьяне Москальковой

Родственники арестованных по делу «Сети» у Ленинского районного суда Пензы. Фото: Екатерина Косаревская

Накануне предъявления обвинения родители Дмитрия Пчелинцева, Андрея Чернова, Ильи Шакурского, Виктора Филинкова, Армана Сагынбаева, Юлия Бояршинова, Василия Куксова и Михаила Кулькова подписали обращение к уполномоченному по правам человека при президенте России Татьяне Москальковой.

Как и ранее, они просят о расследовании случаев применения пыток в отношении их детей и недопущения их применения в дальнейшем ходе расследования.

«При предъявлении обвинения продолжались угрозы и психологическое давление.

Дмитрию Пчелинцеву следователь УФСБ по Пензенской области показал два обвинения: в одном из них было написано, что Пчелинцев признает вину и ему вменяется ч.2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористической организации, лишение свободы на срок от 5 до 10 лет), в другой версии обвинения было написано, что свою вину Дмитрий не признал, и указана ч.1 . ст. 205.4 УК РФ (создание террористической организации, от 15 до 20 лет лишения свободы). Дмитрий Пчелинцев отказался признавать вину.

Арман Сагынбаев отказался признать вину, отказался от данных ранее показаний, которые были даны под пытками. В течение пяти часов на него давили и угрожали сотрудники УФСБ в присутствии адвоката.

А буквально сразу после этого Армана в СИЗО посетили оперативники и угрожали отправить его «на север, к Сенцову», сказав при этом, что у него «еще есть возможность изменить свои показания», — говорится в письме родственников фигурантов «пензенского дела» к омбудсмену.

Также родители обвиняемых просят Татьяну Москалькову обратиться в следственные органы и прокуратуру с просьбой об избрании иной меры пресечения не связанной с арестом и не подписывать обвинительного заключения по делу «Сети».

«Ребят пытают для получения признательных показаний, подбрасывают оружие при задержании, шантажируют и родственников.

Меня саму следователь и адвокат Григорян просили уговорить сына признать вину, хотя мы все знаем, что винить его не в чем.

Они просто собирались, ходили в походы, играли в страйкбол на природе. В наше время это называлось «Зарница», и я в этом участвовала, но разве можно это называть терроризмом?» — недоумевает Елена Богатова, мама обвиняемого Ильи Шакурского.

Свое заявление в поддержку узников по делу «Сеть» опубликовали и правозащитники: «На глазах российского общества разыгрывается трагедия, прямо напоминающая показательные процессы 30-х годов, когда люди под пытками называли себя кем угодно, давали какие угодно показания и получали соответствующие наказания. Судебный процесс по делу «Сеть», основанный на показаниях, выбитых под пытками, не должен состояться. Мы требуем провести независимое расследование пыток и наказать виновных в них. Чтобы прекратить эту позорную практику, считаем необходимым вернуть подсудность дел по терроризму суду присяжных».

Заявление уже подписали Лев Пономарев, Светлана Ганнушкина, Валерий Борщев, Ирина Прохорова, Владимир Познер, Андрей Нечаев, Геннадий Гудков, Борис Вишневский, Сергей Алексашенко, Николай Подосокорский, Лев Гудков, Андрей Пионтковский, Павел Катаев, Александр Гурьянов, Григорий Амнуэль, Вячеслав Бахмин, Владимир Мирзоев, Людмила Вахнина, Лев Левинсон, Анатолий Вершик, Лев Триб и Александр Богомаз.