«ОВД-Инфо»: на акциях против пенсионной реформы задержали как минимум 60 несовершеннолетних

Среди задержанных на акциях против повышения пенсионного возраста как минимум 60 несовершеннолетних. Об этом сообщает правозащитный медиа-проект «ОВД-Инфо».

Ранее Профсоюз журналистов и работников СМИ сообщил, что при освещении протестных акций 9 сентября пострадали 17 журналистов: трое были избиты и 14 задержаны. МВД начало проверку после сообщений о задержании журналистов на митинге.

Читайте также Акции протеста в Москве и Петербурге закончились жесткими задержаниями. Фоторепортаж

Всего на митингах против пенсионной реформы, которые прошли 9 сентября в единый день голосования по всей России, задержали около 1018 человек. Большая часть задержаний было в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге (не менее 452 и 183 соответственно).

Сегодня в городах России суды избирают меру пресечения задержанным. Большинству участников акции назначают штрафы или административные аресты за повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП).