В МВД извинились перед журналистами за задержание на митинге

Начальник ГУ МВД по Свердловской области Михаил Бородин лично извинился перед журналистами, которых задержали на митинге в Екатеринбурге. Об этом сообщил портал 66.RU.

Бородин также заявил, что все дела в отношении задержанных журналистов прекращены. Более того, он предложил работникам СМИ носить яркие жилеты для избежания повторения подобной ситуации.

Извиниться журналисты потребовали после того, как пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых заявил агентству «Европейско-азиатские новости», что в полиции якобы не делают разницы между участниками митинга и журналистами.

Профессиональное сообщество возмутилось действиями силовиков и составило коллективное письмо, где указали, что журналисты выполняли свою работу. И их право приходить на митинг зафиксировано в законе «о СМИ», а его нарушение грозит уголовной ответственностью.

Позже Горелых радиостанции «Говорит Москва» сказал, что не будет извиняться перед журналистами, так как он не говорил слов, опубликованных агентством.

«Это провокация, а не комментарий. Этот комментарий искажен. Это откровенная провокация. Можете так и написать, что Горелов назвал публикацию откровенной провокацией и непрофессионализмом конкретного журналиста, который ее написал», — сказал пресс-секретарь МВД.

Напомним, во время несанкционированного митинга в Екатеринбурге задержали журналистов 66.RU (Дмитрия Антоненкова), E1 (Сергея Панина и Дмитрия Емельянова), а также радио «Свобода». На них, как на участников митинга, были оформлены протоколы по ч. 5 ст. 20.2 КоАП «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга».