Суд в Петербурге зарегистрировал дело против причастного к нападению на антифашистов в 2005 году

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении причастного к нападению на антифашистов на Лиговском проспекте в 2005 году Александра Зенина. Заседание по продлению меры пресечения назначено на 17 сентября, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Зенину предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды с применением насилия организованной группой).

По версии следствия, он не знал о планах убить студента-антифашиста Тимура Качараву в отличие от главного фигуранта дела Александра Шабалина. Зенин ударил Качараву один раз ногой по голове после того, как Шабалин нанес студенту семь ножевых ранений.

34-летнего Александра Зенина задержали в поселке Песочный в феврале 2018 года спустя 12 лет по подозрению в убийстве и возбуждении вражды. Все это время мужчина жил в Санкт-Петербурге без регистрации. В окончательной редакции обвинения статья об убийстве отсутствует.

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13 ноября 2005 года на Лиговском проспекте на антифашистов Тимура Качараву и Максима Згибая было совершено нападение неонацистами. Последнего ранили в грудь, однако он успел вбежать в книжный магазин, что спасло ему жизнь. Згибая госпитализировали в тяжелом состоянии. Качарава умер на месте происшествия: у него на шее обнаружили несколько ударов ножом.

В декабре того же года шестерых соучастников признали виновными в хулиганстве и разжигании розни. На суде они рассказали, что накануне антифашисты напали на нацистский марш и побили участников, после чего неонацисты решили отомстить. Им назначили наказание в виде двух и трех лет лишения свободы, трое обвиняемых получили условный срок.

В 2007 году виновным в нанесении ранений Згибаю и Качараве признали 19-летнего Александра Шабалина, который был осужден на 12 лет тюремного заключения. Он вышел на свободу в прошлом году.