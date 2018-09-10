В «Единой России» пообещали кадровые перестановки после результатов голосования

Партия «Единая Россия» проведет «работу над ошибками» в тех регионах, где результаты оказались хуже, чем ожидалось. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака.

«В самое ближайшее время мы сделаем и кадровые, и организационные выводы», — сказал Турчак.

По его словам, «Единая Россия» показала лучше результаты там, где была высокая явка, например, в Кемеровской и Ростовской областях. Турчак отметил, что партия получила контроль во всех 16 региональных парламентах, которые избирались 9 сентября.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал, что он «вполне доволен» результатами партии на выборах.

Напомним, по итогам выборов, в четырех регионах (Хакасии, Хабаровском и Приморском крае, а также Владимирской области) будет назначен второй тур голосования. В этих регионах ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов.

Кроме того, «Единая Россия» не смогла получить большинство на парламентских выборах в трех регионах страны — в Хакасии, Иркутской и Ульяновской областях. В Якутске в борьбе за пост мэра победила кандидат от партии Партии возрождения России Сардана Авксентьева.