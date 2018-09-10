МИД Польши сообщило об увольнении выпускников МГИМО с руководящих должностей

Министерство иностранных дел Польши за последние годы уволило с руководящих должностей всех выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) и бывших сотрудников коммунистических ведомств. Об этом сообщает PolskieRadio со ссылкой на выступление министра иностранных дел Яцека Чапутовича в дипломатической академии МИД Польши.

Min. #Czaputowicz otwierając #ADK2018: Kadra kierownicza resortu została zmieniona niemal w stu procentach. W szczególności na stanowiskach kierowniczych nie ma obecnie osób, które byłyby na listach współpracowników komunistycznych służb lub absolwentami moskiewskiej MGIMO. — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) September 10, 2018

«Мы можем сказать, что руководящий состав министерства был изменен почти на 100%, — приводит издание слова Чапутовича. — В настоящее время на руководящих позициях, в Польше или за ее пределами, нет людей, которые числились бы в списках работников коммунистических ведомств или были бы выпускниками МГИМО».

Он объяснил перемены «необходимым фактором для эффективной работы» и отметил, что это является нормальной практикой в Европе. Он также добавил, что в современной Польше важна «приверженность политике правительства».

В своей речи 10 сентября Чапутович рассказал, что с момента инаугурации бывшего премьер-министра Беаты Шидло в 2015 году были сменены 86 послов из 101, причем 28 из замещений произошли с февраля 2018 года. Уже сейчас заменены почти все из 111 директоров и их заместителей в департаментах МИД. При этом с 2016 года МИД Польши принял на работу 435 новых сотрудников.

Min. #Czaputowicz podczas konferencji prasowej:



- #MSZ od 2016 roku przyjęło do pracy 435 osób. Największą grupę stanowią aplikanci. Dziś przyjętych zostało kolejnych 22 aplikantów.#ADK2018 pic.twitter.com/Bhv1l5wY8j — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) September 10, 2018

Напомним, Яцек Чапутович занял должность главы польского МИДа в январе 2018 года, после того как его предшественник Витольд Ващиковский, по данным СМИ, не согласился с кадровой политикой ведомства и отказался увольнять старых сотрудников, многие из которых были выпускниками МГИМО.