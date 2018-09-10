В Петербурге назначили наказания по 134 делам об административных нарушениях после акций протеста

В районные суды Санкт-Петербурга к вечеру 10 сентября поступило более 240 материалов об административных правонарушениях после акций протеста в единый день голосования.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, в суды поступил 241 материал, по 134 из них уже вынесены решения. Нарушителям назначены аресты от трех до десяти суток либо штрафы в размере от пяти до 20 тысяч рублей.

10 материалов вернули в полицию, остальные находятся на рассмотрении.

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9 сентября в единый день голосования по всей России прошли митинги против повышения пенсионного возраста. По данным правозащитников, в 59 городах задержали более тысячи человек, около 60 из них были несовершеннолетними. СМИ сообщали, что в Петербурге было больше всего задержаний: не менее 452 человек, по данным «ОВД-Инфо» (в МВД заявили о ста задержанных).

Позднее деятели культуры объявили сбор средств на юридическую помощь для задержанных на акциях протеста. «Тем, кого не удается вытащить сразу, нужен адвокат на обыске и хотя бы на первом допросе. На все это нужны деньги — даже, когда адвокаты работают бесплатно или за символическое вознаграждение, расходы все равно есть», — говорится в открытом письме.