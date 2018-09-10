МВД предложило ввести новые платежи для самозанятых в России иностранцев

В МВД предложили ввести новый вид платежей для самозанятых в России иностранцев, у которых есть разрешение на временное проживание в России или вид на жительство в стране. Законопроект опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

В уведомлении о начале разработки проекта сказано о предложении ввести для самозанятых в России иностранцев фиксированные авансовые платежи «на период действия разрешения на временное проживание и вида на жительство по аналогии с патентной системой». Согласно плану, законопроект вступит в силу в январе 2020 года.

В описании проблемы в уведомлении говорится, что на территории России с разрешением на временное проживание находятся более 530 тысяч человек, на основании вида на жительства – более 600 тысяч иностранцев. Около половины из них, по оценкам экспертов, являются самозанятыми. Они используют «медицинское и социальное обеспечение, предусмотренное законодательством», но ими в Пенсионный фонд России «отчисления не осуществляются», налог на доходы физических лиц они не платят.

Как сообщает РИА Новости, в Федерации мигрантов России поддержали инициативу. Там пояснили агентству, что согласны с утверждениями МВД и считают введение авансовых платежей справедливым и обоснованным.

Напомним, 8 июля в России вступил в силу новый закон о миграционном учете. По нему регистрация иностранного гражданина возможна только по месту фактического проживания. В МВД сообщили, что иностранные граждане, поставленные на миграционный учет по адресу своего работодателя, могут продолжать жить в России с этими документами до окончания срока их действия.