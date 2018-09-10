Следственный комитет России передал в суд дело против убитого в 2017 году экс-депутата Вороненкова

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, которого убили в Киеве весной 2017 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении СКР говорится, что следствие доказало причастность Вороненкова к преступлениям, предусмотренным частью 4 статьи 159 УК (мошенничество) и частью 1 статьи 170.1 УК (организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц) с применением части 3 статьи 33 УК (организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением). В ведомстве пояснили, что расследование дела против Вороненкова продолжили после смерти бывшего депутата, так как на этом настаивали его близкие родственники.

«По версии следствия, с августа 2010 по июнь 2011 года Вячеслав Полозков, Сергей Воронцов и директор ООО «ТОМА» Марина Владимирская решили совершить хищение здания, принадлежащего указанному обществу», — говорится в сообщении СКР. Для этого они привлекли к совершению преступления нескольких человек, в том числе и Вороненкова.

«Следствием установлено, что именно Вороненков обеспечивал финансирование преступных действий, давал указания другим соучастникам и лично контролировал процесс незаконной смены руководителя ООО «ТОМА». Также Вороненков организовал «обналичивание» полученных преступным путем денежных средств и распределил их между собой и другими соучастниками», — сообщили в ведомстве.

Дело бывшего депутата передали в суд для рассмотрения по существу, так как были собраны необходимые доказательства.

Напомним, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова убили 23 марта 2017 года в центре Киева. Следствием было установлено, что в него стрелял бывший боец Нацгвардии Украины Павел Паршов. После нападения его застрелил охранник Вороненкова.