Bloomberg: «Русал» может сократить производство из-за санкций

Занимающаяся производством алюминия компания UC Rusal («Русал»), принадлежащая российскому миллиардеру Олегу Дерипаске, может частично сократить производство, так как из-за американских санкций она не имеет возможности участвовать в ежегодных переговорах по контрактам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Агентство отмечает, что окончательное решение о сокращении производства не принято, но, по словам источников Bloomberg, компания может начать его в этом месяце.

В публикации Bloomberg говорится, что сокращение производства алюминия может привести к кризису в отрасли. Представитель «Русала» не прокомментировал агентству информацию источников.

Напомним, Олег Дерипаска и связанные с ним компании находятся под действием санкций Минфина США с 6 апреля. В мае бизнесмен согласился покинуть пост совета директоров «Русала» и снизить свою долю в компании En+ ниже 50%, чтобы американский Минфин снял с нее санкции. Вице-премьер Аркадий Дворкович сразу после введения санкций в апреле заявлял о государственной поддержке вошедших в список Минюста США компаний.

В июле сообщалось, что правительство подготовило ряд мер для поддержки «Русала».