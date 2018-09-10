Сборная России по футболу в товарищеском матче обыграла Чехию со счетом 5:1
Сборная России по футболу обыграла в товарищеском матче сборную Чехии со счетом 5:1. Встреча проходила на стадионе «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону.
Сборная России выигрывает у Чехии со счетом 5:1! ⚽⚽⚽⚽⚽— Сборная России (@TeamRussia) September 10, 2018
С победой, друзья!!! #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/fdUdqCcV4u
По одному голу забили Антон Заболотный, Дмитрий Полоз и Александр Ерохин, Алексей Ионов в ходе матча сделал дубль. Единственный гол, который пропустила российская сборная, был от Томаша Соучека.
7 сентября сборная России в матче первого тура Лиги наций обыграла Турцию со счетом 2:1. Встреча проходила в турецком Трабзоне.
Следующий матч россияне сыграют со шведами. Он пройдет в октябре, в рамках второго тура Лиги наций.