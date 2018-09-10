Фильм Хабенского «Собибор» выдвинули на «Оскар»

Фильм актера и режиссера Константина Хабенского «Собибор» выдвинули от России на кинопремию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера Александра Роднянского, который входит в Российский оскаровский комитет.

Роднянский сказал агентству, что на специальном заседании комитета, которое проходило в московском Доме кино, рассматривались и другие фильмы, но не уточнил, какие именно. По его словам, «Собибор» выдвинули на «Оскар» как картину, «имеющую наибольшие шансы в борьбе за награду американской академии». Председатель оскаровского комитета Владимир Меньшов выдвижение фильма на кинопремию не прокомментировал.

В специальном заседании комитета участвовали также режиссеры Николай Досталь, Дмитрий Месхиев, продюсеры Сергей Сельянов, Евгений Гиндилис и другие представители киноиндустрии.

В «Собиборе» рассказывается о восстании в нацистском лагере в Польше в 1943 году. Роль советского офицера Александра Печерского в фильме сыграл сам Хабенский.