Суд Вашингтона отказался перевести Марию Бутину под домашний арест

Федеральный окружной суд Вашингтона отказался перевести под домашний арест россиянку Марию Бутину. Об этом сообщает ТАСС.

Суд отклонил ходатайство адвоката Бутиной Роберта Дрисколла об изменении ей меры пресечения. Он добивался перевода своей подзащитной под домашний арест с условием электронного наблюдения за ее нахождением на время предварительного разбирательства.

Вашингтонский суд также запретил сторонам защиты и обвинения разглашать любую информацию по делу. Ранее прокуратура добивалась запрета на общение со СМИ для Дрисколла.

Телеканал ABC News со ссылкой на переписку Бутиной в 2015-2016 годах, которая оказалась в его распоряжении, сообщает, что россиянка предпринимала попытки для организации встречи делегации представителей Национальной стрелковой ассоциации (NRA) с главой российского МИДа России Сергеем Лавровым. Также, по данным телеканала, Бутина для выпуска передачи о российском президенте Владимире Путине работала с американским телеканалом об активном отдыхе Outdoor Channel.

Напомним, Бутину задержали 15 июля в Вашингтоне. Ее обвинили в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации, до этого ей также вменялся сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации. Максимальное наказание по этим статьям — 15 лет лишения свободы.

Согласно тексту обвинения, Бутина, работая от имени «российского чиновника», предпринимала попытки по установлению неофициальных контактов с американскими политиками и политическими организациями.

Обо всем она в отчетах по электронной почте и личных сообщениях в твиттере докладывала «российскому чиновнику». Бутину называли «специальной помощницей» заместителя председателя Центробанка Александра Торшина, который в апреле оказался под американскими санкциями.