Сестра Сенцова рассказала о завещании режиссера

Украинский режиссер Олег Сенцов, которого в России осудили на 20 лет, составил завещание на случаей своей смерти. Об этом сообщила его сестра Наталья Каплан в своем фейсбуке. Она также привела выдержку из письма брата о его состоянии здоровья.

«Состояние у меня примерно такое же: (…) ко всем старым спецэффектам теперь еще добавилась гипоксия — это нехватка кислорода в органах, в основном сердце и мозге. Туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют. Кровеносная система вообще не справляется с питанием кислородом организма», — говорится в письме Сенцова к сестре.

Каплан также сообщила, что Сенцов пообещал «стараться держаться», «хотя живет сейчас просто по инерции».

В пятницу 7 сентября к Сенцову в колонию в городе Лабытнанги допустили адвоката Дмитрия Динзе. По словам защитника, Сенцов, приступил к работе над очередным фильмом с черновым названием «Номера». Материалы, связанные со съемками, адвокат привез ему для согласования.

«Он все также не очень хорошо выглядит, но отказывается прекращать голодовку, несмотря на то, что все политические пути для возвращения его и других украинских политзаключенных Украиной были пройдены. В колонии его уговаривают написать прошение о помиловании, но он отказывается», — рассказал Динзе.

Также 7 сентября уполномоченная по правам человека Украины Людмила Денисова в своём фейсбуке написала, что получила, наконец, от российской коллеги Татьяны Москальковой информацию о состоянии здоровья Олега Сенцова. Москальковой об этом в свою очередь рассказал уполномоченный по правам человека на Ямале Анатолий Сак, побывавший в колонии.

По его словам, режиссёр продолжает получать терапию и «выглядит вполне здоровым». «Что же касается вопроса скорейшего обмена политзаключенными, который я постоянно подчёркиваю, Татьяна Москалькова в очередной раз сообщила, что у неё нет таких полномочий», — написала Денисова.

Напомним, Сенцов был осужден на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. 14 мая Сенцов объявил голодовку в поддержку украинских политзаключенных.

15 августа комиссия по вопросам помилования в ЯНАО отклонила два прошения о помиловании режиссера — от его матери Людмилы Сенцовой и от архиепископа Симферопольского и Крымского Климента. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Сенцов должен сам обратиться с прошением о помиловании.

Однако, ни в каких нормативных актах это не прописано. Более того, Надежда Савченко формально была помилована президентом по просьбе потерпевших по ее делу — жен погибших журналистов, а крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза помиловали после обращения крымского муфтия. Сам Сенцов отказывается просить о помиловании.