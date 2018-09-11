ЕС осудил задержания во время акций против пенсионной реформы

Задержания людей, пришедших на протест против повышения пенсионного возраста, препятствуют осуществлению свобод выражения, организаций и мирных собраний, которые являются основными правами человека, заявили в Евросоюзе.

«Европейский союз ожидает, что российские власти будут полностью соблюдать международные обязательства, взятые на себя Россией, в том числе в Совете Европы и ОБСЕ, защищать вышеперечисленные права и безотлагательно освободят мирных демонстрантов и журналистов», — говорится в заявлении.

В ЕС также подчеркнули, что задержание журналистов «подрывает» свободу выражения мнений, а именно свободные СМИ «имеют большое значение и должны быть защищены».

Напомним, на митингах против пенсионной реформы, которые прошли 9 сентября в единый день голосования по всей России, задержали около 1018 человек. Большая часть задержаний было в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге (не менее 452 и 183 соответственно).

Среди задержанных как минимум 60 несовершеннолетних. Кроме того, деятели культуры объявили сбор средств на юридическую помощь задержанным за участие в несогласованных акциях протеста.

При этом задерживали не только участников митингов, но и 14 журналистов по всей России, в том числе корреспондентов «Новой газеты». Из избитых журналистов двое освещали акции в Санкт-Петербурге: Георгий Марков получил дубинкой по ребрам, а затем по голове каской, когда хотел снять момент задержания лидера «Либертарианской партии» Михаила Светова, фотограф «Медиазоны» Давид Френкель — по пальцам руки, в которой он держал камеру.

Журналистку «Дождя» Марию Борзунову ударили по ребрам при освещении избиения протестующих сотрудниками Росгвардии на Большой Дмитровской улице в Москве.

МВД начало проверку после сообщений о задержании журналистов на митинге, а начальник ГУ МВД по Свердловской области Михаил Бородин лично принес извенения, когда журналисты начали писать коллективное письмо по поводу задержаний.