«Ведомости»: Кремль откажет в поддержке действующему главе Хакасии во втором туре губернаторских выборов

Кремль рассчитывает, что глава Хакасии Виктор Зимин, который не смог победить в первом туре на губернаторских выборах, напишет заявление об уходе до начала второго тура, утверждает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

«Там введено внешнее финансовое управление, нет денег на зарплаты бюджетникам. Администрация президента хочет, чтобы Зимин написал заявление об уходе до второго тура: пусть там будет кто угодно, лишь бы не он», — утверждает один из собеседников газеты.

По информации «Ведомостей» в Хакасии сложилась «неуправляемая ситуация». Кроме Хакасии второй тур голосования пройдет в Приморье, где врио губернатора Андрей Тарасенко получит поддержку Кремля, говорится в публикации газеты. Однако по поводу кандидатов в губернаторы Хабаровского края Владислава Шпорта и Владимирской области Светланы Орловой «есть сомнения», отмечают «Ведомости».

При этом, по словам одного из источников, Кремль не хочет видеть губернатором Хабаровского края представителя ЛДПР Сергея Фургала, который набрал больше всего голосов. «Ведомости» отмечают, что у силовиков к нему есть вопросы.

«Партийная система не работает, в Хакасии и Владимирской области во второй тур вышли технические кандидаты. КПРФ оказывается второй партией, но в ней нет нормальных управленческих кадров, их и в „Единой России“ немного», — констатирует другой собеседник газеты.

Близкий к Кремлю человек отмечает, что во время подготовки к выборам были допущены ошибки и недооценены негативные настроения из-за пенсионной реформы. Из-за этого «проблемы» могут возникнуть у тех, кто отвечал за кампанию в «Единой России», а также у кураторов по внутренней политике в регионах.

9 сентября состоялся единый день голосования. В 22 регионах страны проходили выборы губернаторов (еще в четырех глава избирался голосованием в парламенте), в 16 — новых составов местных заксобраний. «Единая Россия» проиграла парламентские выборы в трех регионах страны — в Хакасии, Иркутской и Ульяновской областях.

По результатам выборов в заксобрания с 14 до 13 уменьшилось число партий, которые могут принимать участие в выборах в Госдуму без сбора подписей избирателей. Квоты не подтвердили ПАРНАС, «Гражданская сила» и «Гражданская платформа», в то время как их получили Партия пенсионеров (в Забайкальском крае) и Коммунистическая партия социальной справедливости (во Владимирской области).

В четырех российских городах, Хабаровске, Абакане, Якутске и Томске, проходили выборы мэров. В Якутске победила кандидат от партии Партии возрождения России Сардана Авксентьева.