Следователь по «делу Немцова» получил орден Мужества по указу Путина

Президент России Владимир Путин приказал наградить орденом Мужества руководителя следственной группы по делу об убийстве политика Бориса Немцова Николая Тутевича. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Тутевич был награжден «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга».

Тутевич возглавил следственную группу в мае 2015 года после того, как следователь по особо важным делам Игорь Краснов, занимавшийся расследованием «дела Немцова», пошел на повышение. Он получил должность исполняющего обязанности начальника управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК.

Ранее Тутевич занимался расследованием дела об убийстве бывшего депутата Госдумы Руслана Ямадаева. Игорь Краснов знаменит тем, что раскрыл дело об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой.

Напомним, политика Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве рядом с Кремлем. Виновными в убийстве политика суд признал Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлаан Эскерханова и Хамзат Бахаева. Они получили от 19 до 11 лет колонии строгого режима.

Исполнителем убийства суд назвал Дадаева, его приговорили к 20 годам колонии строго режима. Родные Немцова считают, что преступление не раскрыто, поскольку не назван заказчик убийства.