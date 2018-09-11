В России начались крупнейшие за 37 лет военные учения

На Дальнем Востоке начались крупнейшие в истории России военные учения под названием «Восток-2018», которые пройдут с 11 по 17 сентября, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

По масштабу такие учения последний раз проходили 37 лет назад, тогда они назывались «Запад-81». В учениях в 2018 году участвуют около 300 тысяч военных, 80 кораблей, 36 тысяч бронемашин, а также более тысячи самолетов.

«Основными целями маневров являются – проверка уровня подготовленности органов военного управления при планировании и проведении перегруппировок войск (сил) на большие расстояния, организации взаимодействия между сухопутными группировками и силами Военно-Морского Флота (…)», — говорится в сообщении.

Согласно информации Минобороны, учения поделены на два этапа: на первом будет развернута группировка войск и военно-морского флота, а на втором — военные отработают действия в условиях обороны и наступления.

Помимо российских сил в маневрах примут участие около 3,5 тысячи военных из Китая, которые дислоцированы на полигоне «Цугол» в Забайкалье.