Ким Чен Ын попросил о новой встрече с Трампом

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил президенту США Дональду Трампу письмо, в котором попросил о новой встрече, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

Пресс-секретарь назвала письмо «теплым» и «позитивным» и рассказала о готовности к новой встрече, и этим вопросом уже занимаются. По словам Сандерс, Ким Чен Ын демонстрирует «постоянное стремление сосредоточиться на денуклеаризации полуострова».

Сандерс также упомянула, что на параде 9 сентября в Пхеньяне в честь 70-летней годовщины основания КНДР не были показаны межконтинентальные баллистические ракеты, назвав это «признаком доброй воли».

Напомним, в июне в Сингапуре состоялась встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая стала первым саммитом между лидерами США и КНДР. Она длилась примерно 35 минут, после переговоры продолжились в расширенном составе.

Третьей частью встречи был рабочий ланч. Оба лидера оценили прошедшие переговоры положительно. Трамп заявил, что им удалось «установить особенную связь», а также пообещал, что процесс денуклеаризации Северной Кореи начнется «очень быстро».