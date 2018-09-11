Депутаты предлагают запретить давать кредиты тем, кто тратит на долги больше 50% дохода

Комитет Госдумы по финансовому рынку разрабатывает законопроект, который запретит банкам и микрофинансовым организациям предоставлять кредиты заемщику, если члены его семьи тратят на выплату уже имеющихся долгов более 50% своего совокупного дохода. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на председателя комитета Анатолия Аксакова.

Именно такой уровень, 50%, Аксаков объяснил «мировой практикой»: в Литве максимальная долговая нагрузка ограничена 40% от дохода семьи (в отдельных случаях показатель может быть увеличен до 60%), в Канаде максимальная нагрузка — 42% (однако только для ипотечных кредитов), в Израиле банк не может одобрить жилищный кредит, по которому показатель долговой нагрузки будет превышать 50%.

Законопроект может поддержать Центробанк, который сам с прошлого года разрабатывает механизм регулирования потребительского кредитования на основе показателя долговой нагрузки.

Сейчас в среднем россияне тратят на выплату кредита 40% дохода, сообщают «Известия» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс». При этом, по данным Национального бюро кредитных историй, в первом полугодии 2018 года количество заемщиков, которые отдают на погашение кредитов половину месячного дохода, упало до минимума с 2015 года — с 15,14% до 12,5%.

Ранее стало известно, что задолженность средней российской семьи перед банками в первом полугодии 2018 года увеличилась на 19% по сравнению с прошлым годом — до 234,6 тысяч рублей.

Рост объемов долгов увеличился в 2,6 раза: с начала 2018 года к июлю размер задолженности вырос на 9,2% и составил 13,296 триллионов рублей, в то время как рост в первом полугодии прошлого года составил 3,5%. Рост реальных доходов при этом, по данным Росстата, в первом полугодии составил только 2,6%.