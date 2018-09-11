Глава Росгвардии записал видеообращение к Навальному, пообещав «сделать из него отбивную»

Глава Росгвардии Вкитор Золотов записал видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному после того, как Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование о возможных хищениях при закупке продуктов для сотрудников ведомства. Обращение опубликовано на сайте Нацгвардии.

Глава ведомства отверг заявления ФБК о том, что Росгвардия сотрудничает с недобросовестными поставщиками, и обвинил Навального в «скудоумии». Также Золотов припомнил Навальному повышенный интерес к его декларациям, заверив что «ничего нового там нет».

«В отношении меня вы допустили оскорбительные, клеветнические размышления, в офицерской среде не принято просто так прощать. Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций, я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную»,— заявил Золотов.

Напомним, в августе Фонд борьбы с коррупцией а Алексея Навального опубликовал свое расследование о закупках продовольствия для солдат Росгвардии по завышенным ценам. После того, как в декабре 2017 года распоряжением правительства единственным поставщиком продуктов питания для Росгвардии стал «Мясокомбинат «Дружба народов», закупочные цены на базовые продукты (например, картофель, лук, капусту), по данным ФБК, выросли в несколько раз.

В Росгвардии тогда назвали расследование «сфальсифицированным и провокационным». По их словам, при сопоставлении цен в госзакупках Навальным не были учтены такие показатели, как сезонность, страна происхождения товара, издержки на транспортировку и проведение экспертизы продовольствия и многое другое.