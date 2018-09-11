Советник Трампа пригрозил санкциями Международному уголовному суду за расследование военных преступлений

США готовы ввести санкции против судей Международного уголовного суда (МУС) в связи с расследованием предполагаемых военных преступлений американских военных в Афганистане. Об этом, как сообщает Reuters, заявил советник президента Дональда Трампа Джон Болтон.

В качестве мер против судей и прокуроров Международного уголовного суда Болтон назвал запрет на въезд в США, заморзку активов на территории страны и уголовное преследование против них.

«Соединенные Штаты пойдут на любые необходимые меры для того, чтобы защитить своих граждан и тех союзников, кто находятся под несправедливым обвинением этого нелигитимного суда, — приводит агентство слова советника Трампа по национальной безопасности. —Мы не будем вступать в МУС. Мы позволим МУС умереть самостоятельно. В конечном счете, по сути, он уже мертв для нас».

В своей речи Болтон также объвил о закрытии представительства Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне, после того как ООП обратилась в МУС с просьбой расследовать предполагаемые преступления израильских военных против палестинских арабов.

О возможном совершении военных преступлений американцами в Афганистане прокуроры МУС заявили в 2016 году. В их докладе говорилось о наличии «разумных оснований» для того, чтобы полагать, что американские вооруженные силы в 2003–2004 годах пытали заключенных в тюрьмах Афганистана и местах содержания под стражей ЦРУ за пределами страны. По данным МУС, военные подвергли пыткам как минимум 61 человека, ЦРУ — 27 человек.

Хотя США в 2000 году подписали Римский статут, на основании которого работает МУС, они впоследствии отозвали подпись. МУС расследует преступления, произошедшие после вступления Римского статута в силу, после 1 июля 2002 года, юрисдикция суда распространяется на Афганистан, а также Польшу, Румынию и Литву — страны-члены МУС, где предположительно находились тайные тюрьмы ЦРУ.