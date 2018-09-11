В Краснодаре арестовали на 14 суток избитого после акции протеста адвоката Михаила Беньяша

В Краснодаре на 14 суток арестовали адвоката Михаила Беньяша за невыполнение требований сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Об этом со ссылкой на адвоката Алексея Аванесяна сообщает телеграм-канал «Апология протеста».

Беньяшу также назначили 40 часов обязательных работ по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (проведение публичной акции без подачи уведомления). Поводом стал пост адвоката в социальных сетях об акции против пенсионной реформы.

Адвоката Михаила Беньяша задержали днем 9 сентября без объяснения причин. Как сообщает международная правозащитная группа «Агора», его и женщину-свидетеля затолкали в салон автомобиля, где избили, отобрали телефоны и личные вещи. Защитника Беньяша, Алексея Аванесяна, на протяжении семи часов не пускали в ОВД. Позднее он опубликовал фотографии задержанного, на которых были видны следы побоев и насилия.

После этого 320 адвокатов из 50 регионов обратились в Федеральную палату адвокатов с просьбой защитить Беньяша. «Мы считаем, что нападение и похищение нашего коллеги — это не частный случай, а дерзкий выпад в адрес адвокатской корпорации со стороны представителей МВД, пользующихся явной безнаказанностью при разгонах протестных акций», — сообщил глава «Агоры» Павел Чиков.

Читайте также Санкционированный прорыв. Власти Петербурга превратили разрешенный митинг в сотни задержаний

9 сентября в единый день голосования по всей России прошли митинги против повышения пенсионного возраста. По данным правозащитников, в 59 городах задержали более тысячи человек, около 60 из них были несовершеннолетними. СМИ сообщали, что в Петербурге было больше всего задержаний: не менее 452 человек, по данным «ОВД-Инфо» (в МВД заявили о ста задержанных).