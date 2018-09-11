Интерфакс: Поклонскую могут лишить поста зампреда комитета Госдумы за голосование против пенсионной реформы

Фракция «Единой России» в Госдуме планирует лишить Наталью Поклонскую поста заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники в партии.

«Есть опасения, что Наталья Владимировна будет трактовать это решение, в случае его принятия, как некую «расправу» с ней —поскольку она, якобы, активно борется с коррупцией и кому-то мешает. Это, конечно, не так», — приводит агентство слова источника.

Решение освободить ее от второго поста в Думе, руководителя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе, еще не принято.

Собеседник «Новой» в пресс-службе «Единой России» сообщил, что вопрос об отсранении Поклонской с должности зампреда комитета может быть поднят на ближайшем заседании партии, точная дата пока неизвестна.

Сама Поклонская и глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев не смогли оперативно прокомментировать информацию. Пресс-секретарь Пискарева сообщил, что в самом комитете вопрос о лишении Поклонской поста не поднимался. Он также не согласился с высказываниями источника Интерфакса о неэффективности работы Поклонской в комитете: «Она на всех заседаниях комитета присутствует и достаточно активно работает».

Решение о ее ответственности планировалось принять после возвращения депутатов из отпусков. «Если говорить о работе Поклонской в должности зампреда комитета, на этом поприще она себя особо не проявляла. А комиссия, которую она возглавила, собралась на заседание почти через год (прим. — после ее формирования)», — говорил источник Интерфакса.

Наталья Поклонская была единственным депутатом думской фракции «Единой России», который проголосовал против законопроекта о повышении возраста выхода на пенсию в первом его чтении. Несколько членов фракции не явились в тот день на заседание.

О повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. В конце августа президент Владимир Путин в специальном телеобращении предложил смягчить пенсионную реформу, повысив пенсионной возраст для женщин на пять лет — до 60 лет (вместо предложенных правительством восьми лет), предполагаемый выход на пенсию для мужчин остался прежним — 65 лет.

Кроме того, президент предложил разрешить многодетным матерям выходить на пенсию досрочно: женщинам с тремя детьми на три года раньше срока, с четырьми детьми — на четыре года. Женщины, у которых пять и более детей, по-прежнему будут выходить на пенсию в 50 лет.