С сайта Кремля пропала стенограмма общения Путина с рабочими судоверфи «Звезда»
Владимир Путин посетил строительство судостроительного комплекса «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края. После того, как расшифровка беседы Путина с рабочими привлекла внимание СМИ, ее удалили с сайта Кремля. Сохраненная копия страницы доступна в Google. В новости о посещении верфи есть видеозапись общения Путина с рабочими (момент с 01:10), однако расшифровка не была восстановлена.
Путин: Здравствуйте! Как вам поживается?
Ответ: Очень хорошо.
Путин: Как работается?
Ответ: Прекрасно работается, хорошо.
Путин: Хорошее предприятие?
Ответ: Очень хорошее предприятие, очень много работы.
Путин: Зарплаты приличные должны быть.
Ответ: Да, приличная зарплата.
...
Путин: А средняя (прим. — зарплата) на предприятии примерно какая?
Ответ: Средняя на предприятии? Кто скажет про среднее, товарищи?
Путин: Около 90?
Ответ: Нет, что Вы. 30–40 тысяч.
Ответ: Это средняя.
Путин: 30–40 — это как по краю.
Ответ: Не знаю.
Путин: Я знаю: в крае средняя — 40.
Ответ: У нас повыше, не обижают.
Ответ: Средняя, отдел кадров говорит, — 70 тысяч.
Путин: Отдел кадров знает.
Ответ: Да-да, мы ей доверяем.
Путин: Ладно.
«У вас будет уникальное предприятие. Док сухой — 500 метров. Такого вообще нет в стране! Да и в мире-то — по пальцам пересчитать, где такие есть. Здесь будут средние и крупные гражданские суда строиться, таких в России еще не строили никогда», — приводит ТАСС слова Путина. — Это такой большой, крупный, общенациональный проект, даже не дальневосточный. В этом смысле вам повезло, что вы работаете на таком предприятии».
Судоверфь «Звезда» с 2013 года принадлежит консорциуму «Роснефти» и Газпромбанка, которые приступили к строительству в 2015 году. До этого верфь строилась силами Объединенной судостроительной компании (ОСК) и южнокорейской компании DSME.
В апреле 2015 года стало известно о расследовании хищений при строительстве судоверфи «Звезда». Тогда ущерб оценивался в 4 миллиарда рублей. В конце июня 2018 года источник Интерфакса сообщил, что, по оценке следователей по делу, ущерб составил около 7,5 миллиардов рублей. В ответ верфь подала против Интерфакса иск о защите деловой репутации.