Мосгорсуд продлил домашний арест Кириллу Серебренникову и Юрию Итину до 19 октября

Московский городской суд продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову и бывшему гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину до 19 октября.

На заседании адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов обвинил следствие в том, что следователи сами запутались в расчетах: хотя фигурантам дела вменяется хищение 133 миллионов рублей из 216 миллионов бюджетной субсидии от Минкульта, объем неучтенных расходов «Седьмой студии» в действительности не превышает 43 миллионов, однако и эти средства были израсходованы целевым образом.

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Харитонов также отметил, что главный бухгалтер Нина Масляева во время очной ставки с Итиным читала свои показания по бумажке. «Как похищали денежные средства из кассы руководители Итин, Серебренников и Малобродский я не знаю, каким образом они присваивали денежные средства я не в курсе», — сказала Масляева, согласно протоколу, когда следователь Лавров посоветовал ей отвлечься от «заранее приготовленной бумажки».

Адвокат Серебренникова привлек внимание к тому, что Масляева стала выдавать не изобличающие, а оправдывающие показания: она ничего не знает о хищении; она знает, что была касса, которую вела Войкина; она знает, что расходование наличных денежных средств контролировали продюсеры; она знает, что 50 процентов тратились непосредственно на мероприятия и она знает, что оставшиеся 50 процентов тратились на «Седьмую студию», приглашенных артистов и музыкантов.

Харитонов удивился, как зная подобные показания основного свидетеля обвинения, можно говорить об обоснованности обвинения Серебренникова и о том, что именно в связи с этой обоснованностью срок его домашнего ареста должен быть продлен.

Тем более, по его словам, у самого Серебренникова никогда не было намерения избежать следствия, доказательств его вины в деле нет, а следственные действия окончены. Ни один из подсудимых уже не может оказать давление ни на одного из свидетелей, потому что все свидетели уже были допрошены

Напомним, в январе Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии», обвиняемых в хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».

Заявленная сумма ущерба составила 133 млн рублей. Все фигуранты дела, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, сотрудничающей со следствием, не признают свою вину. Серебренников находится под домашним арестом с августа 2017 года.