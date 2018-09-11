«Лучше такую клевету пресекать на корню»: Песков прокомментировал обещание Золотова сделать из Навального отбивную

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал видеообращение главы Росгвардии Виктора Золотова к Алексею Навальному, в котором чиновник пообещал «сделать отбивную» из оппозиционера, сообщает Интерфакс.

«Иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами. Когда была бессовестная клевета, которая является ни чем иным, как нарушением существующего законодательства. Конечно, лучше такую клевету пресекать на корню», — заявил Песков.

По его словам, Золотов не согласовывал с Кремлем «вызов на дуэль» Навального. Песков добавил, что не расценивает слова главы Росгвардии как угрозу.

Видеобращение Золотова стало ответом на расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о возможных хищениях при закупке продуктов для сотрудников Росгвардии. Глава ведомства отверг заявления ФБК, обвинил Навального в «скудоумии» и вызвал его на дуэль.

Команда Навального заявила, что опровержения факта закупок по завышенным ценам нет: «А есть сплошные угрозы в стиле дворовой гопоты со стандартной пропагандистской тирадой про “американскую марионетку” и “развал России”».

В августе ФБК опубликовал расследование о закупках продовольствия для солдат Росгвардии по завышенным ценам. После того как в декабре 2017 года распоряжением правительства единственным поставщиком продуктов питания для ведомства стал «Мясокомбинат «Дружба народов», закупочные цены на базовые продукты (например, картофель, лук, капусту), по данным ФБК, выросли в несколько раз.

В Росгвардии тогда назвали расследование «сфальсифицированным и провокационным». По их словам, при сопоставлении цен в госзакупках Навальным не были учтены такие показатели, как сезонность, страна происхождения товара, издержки на транспортировку и проведение экспертизы продовольствия.