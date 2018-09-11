Российские военные заявили о начале «постановочных съемок» химатаки в Сирии

В российском Центре по примирению враждующих сторон заявили, что в сирийской провинции Идлиб начались съемки постановочной провокации якобы использования правительственной армией химического оружия, передает Интерфакс.

По данным российского Центра по примирению в Сирии, «для проведения съемок в Джиср-Эш-Шугуре с утра прибыли съемочные группы нескольких ближневосточных телеканалов, а также регионального филиала ведущего американского новостного телеканала».

«Сценарием предусмотрены постановочные сцены "оказания помощи" жителям Джиср-Эш-Шугура "активистами" "Гражданской обороны" ("Белые каски") после якобы применения сирийской армией так называемых "бочковых авиабомб" с отравляющими веществами», — утверждают в российском центре.

Помимо этого, как заявляют российские военные, на место якобы специально доставлены емкости с отравляющим веществом на основе хлора для последующего сбора грунта.

«Все отснятые видеоматериалы постановочной провокации в Джиср-Эш-Шугур к исходу дня должны быть переданы в редакции телеканалов для демонстрации в эфире после их размещения в социальных сетях», — добавили в центре.

Напомним, в августе российские военные заявили о готовящейся провокации с использованием химоружия в Идлибе, что, как утверждалось, должно стать поводом для очередного удара коалиции во главе с США по позициям сирийских войск.

10 сентября советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что в случае использования режимом Башара Асада в Сирии химического оружия ответ США, Великобритании и Франции будет «гораздо сильнее», чем предыдущие авиаудары.