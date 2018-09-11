В Москве разбили машину муниципального депутата и оставили в ней голову свиньи

Неизвестные разбили машину муниципального депутата по округу Печатники Виталия Третьюхина и оставили в ней голову свиньи. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

По словам его коллеги, мундепа Сергея Власова, инцидент может быть связан с общественной деятельностью Третьюхина. «Кто-то очень не хочет, чтобы к нашим свалкам, мусорным могильничкам, нарушениям при проведении капремонта и благоустройства района привлекалось внимание», — написал Власов.

Ранее похожий случай произошел с иркутским бизнесменом Дмитрием Толмачевым, который предоставил площадку для митинга оппозиционера Алексея Навального. К дверям его офиса также подбросили свиную голову. У нее во рту была испорченная фотография Толмачева с надписью: «Предложение пока еще в силе! Соглашайся!»