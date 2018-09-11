Власти Петербурга отменили ранее согласованный митинг против пенсионной реформы

Администрация Санкт-Петербурга отменила ранее выданное согласование на проведение 16 сентября на площади Ленина митинга против «пенсионного грабежа». Об этом в фейсбуке сообщил один из его организаторов, депутат Петербургского законодательного собрания Борис Вишневский.

Согласно ответу властей 10 сентября, на выбранном оппозиционерами месте прорвало трубу и ведутся ремонтные работы. Хотя работы должны были закончиться к 13 сентября, они будут длиться до 30 сентября. Организаторы потребовали прервать ремонтные работы или предоставить площадку в центре Петербурга, иначе они проведут несанкционированный митинг.

«Теперь заявлено, что работы закончат только к 30 сентября — между тем на 16 сентября назначен митинг объединенной оппозиции, куда вошли практически все, от «Яблока», «Парнаса» и «Открытой России», до «эсеров», «Партии роста» и ЛДПР. Готовы присоединиться и коммунисты. Лукавство властей очевидно: место аварии находится в одном конце площади (на углу с улицей Комсомола), а место, где запланированы митинги — в противоположном», — пишет Вишневский.

По словам лидера петербургской «Открытой России» Андрея Пивоварова, продление ремонтных работ на площади Ленина до 30 сентября делает невозможным проведение и митинга КПРФ, назначенного на 22 сентября.

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Ранее власти Петербурга отозвали согласование у прошедшей 9 сентября акции против пенсионной реформы сторонников Алексея Навального за два дня до ее проведения.

Она также должна была состояться на площади Ленина у Финляндского вокзала, однако организаторам предложили провести ее в Удельном парке — также из-за прорыва водопроводной трубы.

В итоге митинг против пенсионной реформы прошел в центре города. В результате, по данным проекта «ОВД-Инфо», были задержаны 623 человека. Всего на акциях по России было задержано более тысячи человек.