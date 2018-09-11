Осужденный за смерть срочника офицер до апелляции уехал в Сирию. Ранее он просил о снисхождении за участие в боевых действиях на Донбассе

Старший лейтенант войсковой части 32010 Олег Леонтьев, осужденный условно за гибель солдата-срочника Ильи Горбунова, улетел в коммандировку в Сирийскую арабскую республику, не дождавшись апелляции. Об этом сообщил фонд «Право матери».

Прокурор не смог пояснить юристу фонда, кто позволил направить осужденного за гибель подчиненного солдата в командировку в Сирию и какие сведения были представлены самим Леонтьевым для решения вопроса о возможности направления, ведь об уголовном преследовании Леонтьева было известно даже вышестоящему командованию.

Из-за командировки Леонтьева апелляционное заседание в Московском военном окружном суде было отложено на открытую дату — без самого Леонтьева проведение заседания невозможно.

Поскольку до вступления приговора в силу, т.е. до решения по апелляции, Леонтьев не мог покидать Россию из-за подписки о невыезде и надлежащем поведении, юрист фонда Надежда Кузина заявила ходатайство о переводе его под арест. Коллегия судей возложила на прокуратуру обязанность о розыске и обеспечении явки Леонтьева в суд.

В начале июля Леонтьев был приговорен Наро-Фоминским гарнизонным военным судом к «3 годам лишения свободы с условным сроком 2 года». Как поясняла юрист фонда, это значит, что в течение двух лет он обязан не менять место жительства, отмечаться и тогда через два года он отбудет свое наказание. Если он нарушит обязанности, то срок станет реальным.

В своем последнем слове Леонтьев просил судью о снисхождении, чтобы он мог продолжить службу и отправиться в Сирию. «Это позволит принести какую-то пользу для государства. Я уже участвовал в одном из таких мероприятий, но, единственное, это было на территории смежной страны, на которой нас как бы не было», — обосновывал он свою просьбу (минобороны России отрицает участие российских срочников и контрактников в войне на востоке Украины).

Призывник из Брянска Илья Горбунов погиб 6 февраля 2017 года. По версии следствия, Горбунову, не имевшему допуска к управлению боевой техникой, приказали перегнать танк со сломанными тормозами на танкодром по обледеневшему мосту. Танк упал с моста в овраг, и Горбунов утонул. Его командиру Олегу Леонтьеву предъявили обвинение по статье о превышении должностных полномочий, которое повлекло тяжкие последствия.