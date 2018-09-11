Думская комиссия Поклонской инициировала проверку пяти депутатов из ЕР и «Справедливой России»

Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов решила провести проверку в отношении пятерых депутатов из фракций партий «Единая Россиия» и «Справедливая Россия». Об этом, как сообщает Интерфакс, заявила председатель комиссии Наталья Поклонская.

Несколько депутатов, по предположению Поклонской, возможно, являются учредителями и входят в органы управления субъектов хозяйствования, «в том числе расположенных за пределами РФ, это Франция и Финляндия».

Она также пообещала проинформировать председателя Госдумы Вячеслава Володина об одном из председателей думских комитетов, фирме родственника которого, по ее данным, было выделено «более одного миллиарда рублей государственных денежных средств».

Соответствующие запросы о возможном нарушении закона о противодействии коррупции будут направлены комитетом Поклонской в Генпрокуратуру, Росфинмониторинг и ФСБ.

Поклонская также заявила РИА Новости, что не знала о планах руководителей думской фракции «Единой Россиии» лишить ее поста зампреда комитета по безопасности и противодействию коррупции за голосование против пенсионной реформы в первом чтении законопроекта.

«Есть опасения, что Наталья Владимировна будет трактовать это решение, в случае его принятия, как некую «расправу» с ней —поскольку она, якобы, активно борется с коррупцией и кому-то мешает. Это, конечно, не так», — говорил источник Интерфакса в руководстве партии.

До ухода Госдумы в отпуск агентство приводило слова источника в руководстве партии, который утверждал, что она «себя особо не проявляла» в должности зампреда комиссии по противодействию коррупции, а комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов, которую она возглавила, «собралась на заседание почти через год» после ее формирования.

Наталья Поклонская была единственным депутатом думской фракции «Единой России», который проголосовал против законопроекта о повышении возраста выхода на пенсию в первом его чтении. Несколько членов фракции не явились в тот день на заседание.