Правительство предложило запретить военным рассказывать о своей службе в интернете

Правительство внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагается запретить военнослужащим публиковать в интернете и СМИ информацию о себе и сослуживцах, которая может раскрыть их ведомственную принадлежность.

Военным будет запрещено публиковать фото, видео, геолокацию и другую информацию об их служебной деятельности и работе военных частей.

Как говорится в объяснительной записке к законопроекту, военнослужащие «представляют особый интерес для специальных служб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций», а информация, размещенная ими в соцсетях «применяется для информационного и информационно-психологического воздействия, а также в отдельных случаях для формирования предвзятой оценки государственной политики Российской Федерации».

Решение о необходимости разработать закон в правительстве приняли после анализа деятельности российских военных, в том числе на территории Сирии, отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что Минобороны разработало комплекс мер для предотвращения утечек информации. Среди этих мер — правила пользования интернетом. Военным рекомендовано перестать использовать соцсети и отключить в телефонах геолокацию. Еще одна мера коснулась смартфонов — военным рекомендовано ограничить их использование. Их заменят кнопочными телефонами.

В последние годы Минобороны испытывало множество проблем из-за утечек информации со смартфонов. В частности, из-за этого стало известно об участии россиян в конфликтах в Крыму, на востоке Украины и Сирии.