Суд оставил под домашним арестом Анну Павликову и Марию Дубовик до 13 декабря

Дорогомиловский районный суд Москвы оставил под домашним арестом до 13 декабря фигуранток дела «Нового величия» Марию Дубовик и Анну Павликову, сообщает ТАСС.

Им обеим также были разрешены прогулки на 50 метров от дома с 13 до 15 часов (ранее Павликовой не разрешалось выходить даже на балкон).

Напомним, фигуранты дела «Нового величия» были заключены под стражу 16 марта решением Дорогомиловского районного суда Москвы. Их обвиняют по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества).

Согласно материалам дела, человек под ником «Руслан Д.»предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, сам написал политическую программу «Новому величию» и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний». Позже стало понятно, что он был осведомителем или даже штатным сотрудником спецслужб.

В конце августа «Новая газета» запустила петицию с требованием закрыть уголовное дело «Нового величия». «Мы обращаемся к политическому руководству страны с требованием прекратить это политически мотивированное дело, наглядно демонстрирующее разложение государственных институтов», — говорится в петиции.

Ее подписали уже более 40 тысяч человек, среди которых телеведущий Владимир Познер, музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, правозащитница Светлана Ганнушкина, писательница Людмила Улицкая и многие другие.

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