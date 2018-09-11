Кириенко рассказал о влиянии на детей через образы в компьютерных играх

Иностранные государства через образы персонажей в компьютерных играх пытаются повлиять на детей, навязывая им определенные политические стереотипы. Об этом на съезде Российского общества политологов заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, передает ТАСС.

«Как это ни удивительно звучит, все чаще начинает звучать термин "детская политика" или политика по отношению к детям. Мы по факту понимаем, что это происходит. Какие-то вещи, зашивающиеся на уровне образов героев детских компьютерных игр», — заявил Кириенко.

По его словам, во многих иностранных компьютерных играх «военнослужащий российской армии всегда будет выглядеть не очень симпатично» и «это далеко не случайность». «Было бы иллюзией считать, что это так само сложилось», — заметил замглавы АП, добавив, что это «просто пространство политической борьбы и к этому соответствующим образом надо относиться».

Также замглавы АП рассказал о случаях вмешательства в российские выборы:«Коллеги, надо понимать, что это реальность, и мы на своих выборах сегодня это хорошо видим».

Кириенко заметил, что «кто громче всех кричит про нарушения, тот их и делает», и в данном вопросе «бессмысленно пытаться кого-то призывать к отсутствию двойных стандартов».