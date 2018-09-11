На бывшего президента Армении Роберта Кочаряна завели новое уголовное дело — о финансовых махинациях и отмывании денег. Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил на пресс-конференции директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян.

«Возбуждено уголовное дело по статье «отмывание денег и махинации». Речь идет о нескольких сотнях миллионов долларов. Мы опубликуем факты и скажем, у кого какое состояние. Опубликуем, как была приобретена гостиница «Конгресс» в Ереване за взятку в 6 миллионов долларов. Есть схема, по которой семья Кочаряна стала собственником этой гостиницы», — приводит агентство его слова.

Ванецян также пообещал в скором времени опубликовать информацию о финансовых махинациях Александра Саргсяна — брата другого экс-президента страны.

Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна арестовали в конце июля по обвинению в свержении конституционного строя (ч. 1 ст. 300.1 УК Армении) из-за разгона протестных акций в 2008 году. Его освободили из-под ареста в середине августа, а в начале сентября ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

По этому делу также проходят экс-министр обороны Микаел Арутюнян и действующий генсек Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров, который раньше руководил ереванским гарнизоном.