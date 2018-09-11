Суд оставил под арестом четверых фигурантов дела «Нового величия». Двое объявили голодовку

Дорогомиловский районный суд продлил арест до 13 декабря четырем фигурантам дела «Нового величия» 29-летнему Дмитрию Полетаеву, 25-летнему Руслану Костыленкову, 32-летнему Петру Карамзину и 20-летнему Вячеславу Крюкову. Об этом передает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

После оглашения приговора Крюков и Костыленков объявили голодовку.

Сторона обвинения обосновала длительность ареста тем, что необходимо провести лингвистическую экспертизу, которая несколько раз была отсрочена, и большим количеством фигурантов дела.

Защитники всех обвиняемых, настаивая на домашнем ареста, отмечали, что двум другим фигуранткам дела — 18-летней Анне Павликовой и 19-летней Марии Дубовик — ранее изменили меру пресечения. Кроме того, по мнению защиты, следствие противоречит самому себе, поскольку основные следственные действия уже закончены — это утверждалось на заседаниях других фигурантов.

«Как мы можем повлиять на свидетелей, если все свидетели по делу являются сотрудниками силовых структур? <...> Девушки [Павликова и Дубовик] болеют, но разве мне легко? Мне очень тяжело, я постоянно нервничаю. Бывает, что из-за условий в изоляторе сходишь с ума. Быстро ухудшается зрение, повышенное давление, болят зубы. В СИЗО мало возможностей получить квалифицированную медицинскую помощь», — рассказал на суде Крюков. Его защита, помимо домашнего ареста, настаивала на залоге в размере 500 тысяч рублей.

Руслан Костыленков рассказал, что за время нахождения в изоляторе у него умер отец (мать погибла еще до его совершеннолетия — ред.). На попечении у обвиняемого остался дед — инвалид первой группы по зрению, которому необходим уход. «Я не вижу смысла держать нас в СИЗО. Разряда по легкой атлетике у меня нет. Бежать я никуда не собираюсь», — заявил Костыленков.

Защита также сообщила о том, что после посещения Костыленкова оперативниками в СИЗО у него были обнаружены многочисленные ушибы на лице и на теле.

Два других фигуранта — Полетаев и Карамзин — сказали, что, находясь в изоляторе, они тратят бюджетные деньги, тогда как никаких объективных изменений по делу не происходит. «Послезавтра исполняется ровно полгода с тех пор, как возбуждено уголовное дело. Меняются только даты и сроки, на которые необходимо продлить срок задержания молодых людей. Никаких реальных доводов, что там, за стеклом, сидят преступники, суду не предоставлены», — подчеркнул защитник Полетаева.

Фигуранты дела «Нового величия» были заключены под стражу 16 марта решением Дорогомиловского районного суда Москвы. Их обвиняют по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества).

Согласно материалам дела, человек под ником «Руслан Д.»предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, сам написал политическую программу «Новому величию» и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний». Позже стало понятно, что он был осведомителем или даже штатным сотрудником спецслужб.

В конце августа «Новая газета» запустила петицию с требованием закрыть уголовное дело «Нового величия». «Мы обращаемся к политическому руководству страны с требованием прекратить это политически мотивированное дело, наглядно демонстрирующее разложение государственных институтов», — говорится в петиции.

Ее подписали уже более 40 тысяч человек, среди которых телеведущий Владимир Познер, музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, правозащитница Светлана Ганнушкина, писательница Людмила Улицкая и многие другие.