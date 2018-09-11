Суд в Екатеринбурге арестовал координаторов штаба Навального

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил к административному аресту координаторов городского штаба Алексея Навального Юрия Кузьминых и Кирилла Денисова. Об этом сообщила юрист правозащиты «Открытой России» Юлия Федотова.

По словам Федотовой, Кузьминых осудили на 5 суток по ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Срок ареста будет исчисляться с 13:30 9 сентября, то есть с того момента, как Кузьминых задержали.

Срок ареста Денисова — 3 суток, он также будет исчисляться с 13:30 9 сентября.

Суд над Кузьминых и Денисовым должен был состояться еще накануне, 10 сентября, однако судья прервала заседание, вернув протоколы на доработку. Отметим, что в ходе заседаний, несмотря на ходатайства защиты, не проводилось изучения фото- и видеоматериалов. При этом сотрудники полиции утверждали, что вели видеозапись в ходе задержания активистов.

9 сентября в России прошла серия акций сторонников Алексея Навального против пенсионной реформы. В Екатеринбурге на акцию собралось около 1000 человек, из них полиция задержала 183. Кузьминых и Денисов в акции не участвовали, они были задержаны полицией еще на выходе из дома.