Суд арестовал двоих участников митинга в Москве по обвинению в насилии к полицейским. Обновлено

Хамовнический районный суд Москвы арестовал на два месяца участника несогласованной акции протеста 24-летнего Виктора Федосеева и 36-летнешго Василия Костылева, которым предъявили обвинения в применении насилия к полицейским, сообщил телеканал «Дождь».

Перед заседанием Федосеев показал свои повреждения, полученные при задержании. По словам защиты, у него диагностировали сотрясение мозга и многочисленные травмы.

Человек, похожий на Костылева, попал на видео прокремлевского блогера Илиаса Меркури. НА этом видео видно, как он призывает митингующих встать в сцепку, а затем на него набрасываются бойцы ОМОНа и избивают дубинками.

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9 сентября в единый день голосования по всей России прошли митинги против пенсионной реформы. В 59 городах акции протеста согласовать не удалось. Полицейские задержали около 1018 человек. Большая часть задержаний было в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге (не менее 452 и 183 соответственно).

Среди задержанных были как минимум 60 несовершеннолетних. Кроме того, деятели культуры объявили сбор средств на юридическую помощь задержанным за участие в несогласованных акциях протеста.

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