В деле о пытках в Ярославской колонии появились еще два потерпевших

В уголовном деле о пытках в Ярославской колонии №1 появились еще два потерпевших, ими стали заключенные Тарновский и Гукосян. Об этом РИА Новости заявила адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова.

«Тарновский и Гукосян продолжают отбывать наказание в колонии №1», — сказала адвокат.

В начале сентября Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России назначила новую проверку в отношении управления ФСИН по Ярославской области.

Первую служебную проверку, назначенную после публикации «Новой газетой» видео с пытками заключенного Евгения Макарова, во ФСИН посчитали недостаточной.

Кроме того, отметил представитель ФСИН, за последние две недели в следственные органы переданы 42 материала «недостойного поведения наших сотрудников, где они превышают свои полномочия или унижают достоинство заключенных».

Видеозапись пытки над Макаровым, оказавшаяся в распоряжении адвокатов «Общественного вердикта», была опубликована в «Новой газете» 20 июля. Видео было записано еще в 2017 году, сообщения о пытках проверяли правоохранительные органы, однако в возбуждении уголовного дела было отказано.

На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра. По первому делу арестованы 11 сотрудников колонии, еще один находится под домашним арестом.

23 августа «Новая газета» опубликовала еще одно свидетельство пыток в ярославской ИК-1. На видеозаписи, предположительно сделанной в конце 2016 года, те же сотрудники ФСИН, что пытали и заключенного Макарова, заставляют заключенных бегать по коридору и бьют их руками и дубинками.