В Санкт-Петербурге депутаты предложили провести расследование из-за отказа согласовывать митинг 9 сентября

В Санкт-Петербурге 12 депутатов Заксобрания предложили начать парламентское расследование против чиновников, которые своим отказом согласовать митинг 9 сентября против пенсионной реформы поспособствовали «массовым нарушениям прав горожан», сообщил «Коммерсант».

Под обращением, необходимым для начала процедуры парламентского расследования, подписались депутаты от Партии роста, «Яблока», «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР (представители всех фракций, кроме «Единой России»).

По мнению депутатов, решение перенести мероприятие, согласованное на площади Ленина, на окраину города, в Удельный парк из-за прорыва трубы противоречат закону «О собраниях...» и постановлению пленума Верховного суда (№28 от 26.06.2018). Согласно этим документам, запрещается изменять место проведения мероприятия по истечении трех дней с момента подачи заявки.

Такие действия чиновников были «намеренными» и повлекли нарушения прав граждан во время протестной акции, настаивают инициаторы расследования. Каков масштаб и список этих нарушений и какие именно чиновники несут за это ответственность, предстоит установить расследованию, пишут депутаты.

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Ранее власти Петербурга отозвали согласование у прошедшей 9 сентября акции против пенсионной реформы сторонников Алексея Навального за два дня до ее проведения.

В итоге митинг против пенсионной реформы прошел в центре города. В результате, по данным проекта «ОВД-Инфо», были задержаны 623 человека. Всего на акциях по России было задержано более тысячи человек.