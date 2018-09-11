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Во ФСИН начали эксперимент с раздельным содержанием обвиняемых по экономическим статьям от других арестованных

Общество

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В Москве начался эксперимент по отдельному содержание заподозренных и обвиненных в экономических преступлениях граждан от обвиняемых в совершении преступлений неэкономического характера, говорится в сообщении на сайте ФСИН.

«При поступлении в следственный изолятор данная категория граждан распределяется в камеры, расположенные в отдельных блоках либо отдельных корпусах СИЗО», — пояснили во ФСИН, добавив, что такая мера исключает контакты с «другими лицами».

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил ФСИН выделить в российских тюрьмах отдельные блоки для заключенных по экономическим преступлениям.

«И бизнесу всегда тяжелее сидеть в тюрьме, особенно в колонии, даже не в СИЗО», — говорил Титов. Он также предлагал создавать тюрьмы для тех, кого осудили по экономическим преступлениям, однако во ФСИН эту идею назвали невозможной.

Теги:
титов, бизнесмены, фсин, россия
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