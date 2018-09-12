«Ъ»: «Роскосмос» рассматривает версию о преднамеренном повреждении «Союза» астронавтами из США

Специальная комиссия «Роскосмоса», расследующая причины разгерметизации космического корабля «Союз МС-09», в приоритетном порядке рассматривает версию о том, что отверстие в «Союзе» было намеренно просверлено американскими астронавтами. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, действия американских астронавтов связано с желанием скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег.

«Срочная эвакуация всего экипажа со станции позволила бы ему продолжить полноценное лечение, а бытовой отсек, в котором и было обнаружено отверстие, сгорел бы при входе в атмосферу», — пишет газета со ссылкой на высокопоставленного источника.

Он уточнил, что в случае острой медицинской необходимости платить за новый корабль придется самим американцам. В данный момент на МКС находятся шестеро космонавтов — россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, а также Ричард Арнольд, Серина Ауньен-Чэнселлор, Эндрю Фойстел и Александр Герст из США.

Российские власти обратились в НАСА c просьбой помочь с расследованием, в частности, запросив у США копии записей с видеорегистраторов астронавтов и их медицинские показания. При этом, как отмечает собеседник издания в отрасли, шансы получить запрошенную информацию крайне малы: данные о состоянии здоровья членов экипажа считаются врачебной тайной.

«Но если они откажутся помогать, то какие-то дополнительные вопросы об их причастности к инциденту будут уже лишними», — отметил он.

По мнению близкого к «Роскосмосу» собеседника газеты, если эта версия подтвердится, то по российско-американским отношениям в космосе будет нанесен сильнейший удар. Он добавил, что этот вопрос может быть поднять на встрече Рогозина с главой НАСА Джимом Брандстайном, которая должна пройти на Байконуре 11 октября.

Утечка воздуха на корабле «Союз», пристыкованном к Международной космической станции, произошла 30 августа. Российские космонавты обнаружили в обшивке бытового отсека микротрещину и заделали ее герметиком.

Сообщалось, что трещина не должна создать угрозу жизни людей при возвращении на Землю, так как ее нашли не в спускаемом аппарате, а в бытовом отсеке.