Минобороны: США заблокировали допуск российского самолета Ту-214 ОН по Договору об открытом небе

США заблокировали допуск российского самолета Ту-214 ОН к наблюдательным полетам в рамках Договора об открытом небе. Об этом «Красной звезде» сообщил Сергей Рыжков, глава Национального центра по уменьшению ядерной опасности, который входит в Минобороны.

По словам Рыжкова, освидетельствование нового типа российского самолета с цифровой камерой отечественного производства странами-участницами договора происходило в начале сентября на аэродроме «Кубинка» в Московской области. Он уточнил, что в процедуре приняли участие 72 представителя 23 стран-участниц соглашения, 22 из 23 стран подписали протокол приемки самолета.

«Руководитель американской делегации, в нарушение требований Договора по открытому небу, без объяснения и указания каких либо причин отказался подписывать заключительный документ, сославшись на прямые указания из Вашингтона»,— сказал Рыжков.

По его мнению, своими действиями США «в очередной раз продемонстрировала остальным государствам, что во главу угла поставлено не соответствие самолета требованиям договора, а политические вопросы».

14 августа президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год. В бюджете прописаны ограничения на финансирование участия в Договоре по открытому небу, связанные с требованием исправления нарушений договора, в которых США обвиняет Россию. В тексте отмечается, что Россия должна перестать использовать полученные при выполнении наблюдательных полетов данные в разведывательных целях, а также начать объяснять, с какой целью совершаются облеты тех или иных территорий.

О планах США ограничить полеты российских военных самолетов над своей территорией в сентябре сообщала газета The Wall Street Journal. Собеседники издания связывали это с отказом России пускать американцев в воздушное пространство над Калининградом.