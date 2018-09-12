Reuters сообщило о планах Трампа подписать указ о санкциях за вмешательство в выборы

Президент США Дональд Трамп планирует 12 сентября подписать указ о санкциях за вмешательство в американские выборы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух осведомленных собеседников.

По словам источников агенства, документ будет предусматривать ведение санкций против иностранных лиц и компаний, которые подозреваются спецслужбами США во вмешательстве в выборы.

«Администрация стремится установить новые нормы в киберпространстве. Это первый шаг к установлению границ и публичному объявлению нашего ответа на плохое поведение», — сказал собеседник издания.

Решение о том, имело ли место вмешательство в выборы, согласно проекту приказа, будут принимать несколько разведывательных служб США под руководством офиса Директора национальной разведки с участием ЦРУ, Агентства национальной безопасности и Министерства внутренней безопасности.

В Белом доме от комментариев Reuters отказались.

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Ранее палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против исполнителей и заказчиков кибератак, финансируемых за счет государств.

Описанные в законопроекте ограничения во многом дублируют вступившие 27 августа в силу ограничения против России за применение химического оружия в британском Солсбери при отравлении Скрипалей. Закон о санкциях ввел запрет на оказание внешней помощи, продажу оружия, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

Вторая часть санкций будет введена в случае, если Россия за три месяца не предоставит гарантии того, что не будет использовать химоружие в будущем, и не даст согласия на «инспекции объектов экспертами ООН». Второй этап предполагает понижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты «Аэрофлота» в США и прекращение экспорта и импорта между странами.