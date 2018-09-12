В РГГУ назначили нового ректора

Новым ректором Российского государственного гуманитарного университета стал Александр Безбородов, который после увольнения предыдущего ректора Евгения Ивахненко исполнял его обязанности. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В 2017 году Безбородов, возглавляющий в РГГУ Историко-архивный институт, стал исполняющим обязанности ректора после отставки Евгения Ивахненко. Безбородов работает в РГГУ с 1991 года.

В 2016 году пост ректор РГГУ покинул Ефим Пивовар. Выборы нового кандидата на эту должность сопровождались публичным скандалом: некоторые из сотрудников вуза сообщали, что в Минобрнауки их требовали проголосовать против одного из кандидатов.

Новым ректором избрали Евгения Ивахненко. После этого появились слухи о грядущих массовых увольнениях сотрудников вуза. Так, осенью 2016 уволились около 12 преподавателей из Института психологии имени Л.С. Выготского РГГУ. Причиной такого решения стало недовольство политикой руководства университета.

В августе 2017 года Ивахненко был уволен, Миноборнауки не назвало причину. «Медуза» со ссылкой на источники сообщает, что ректор не хотел поддерживать «клерикальный и национально-патриотический курс», установленный министерством образования в РГГУ. Сам Ивахненко связал отставку с претензиями Минобрнауки «имущественного характера», которые касались использования площадей вуза для целей министерства.