Российские антипиратские законы изменят из-за ситуации с «Яндексом» и «Газпром-медиа»

Антипиратские законы в России изменят из-за ситуации с «Яндексом» и правообладателями. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на вице-премьера Максима Акимова.

«Что касается регулирования данных с точки зрения авторских прав и прав на интеллектуальную собственность, конечно, совершенствование законодательства, в том числе антипиратского, точно нужно», — сказал Акимов.

По его словам, соответствующие поправки будут внесены в Госдуму до конца года. Акимов отметил, что правительство работает по этому вопросу в сотрудничестве с Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службой, агентством по интеллектуальной собственности и бизнесом.

Напомним, 24 августа холдинг «Газпром-медиа» потребовал от «Яндекса» удалить ссылки на пиратский контент из списка выдачи в поисковике. Холдинг это объяснил решением Мосгорсуда. Спустя четыре дня в Роскомнадзоре предупредили «Яндекс», что у компании есть трое суток на удаление ссылок, в противном случае вечером 30 августа начнется блокировка сервиса «Яндекс.Видео».

После того, как «Яндекс» убрал из поиска все ссылки на страницы с контентом, который требовал удалить холдинг «Газпром-медиа», в Роскомнадзоре заявили, что оснований для блокировки видеосервиса в настоящее время нет.

5 сентября телеканалы «Газпром-медиа» подали в Могорсуд иски к «Яндексу» с требованием прекратить «создание технических условий» для публикации в сервисе «Яндекс-Видео» пиратских фильмов. Каждый из четырех телеканалов также попросил обязать ответчика выплатить компенсацию в размере 10 тысяч рублей за нарушение исключительных прав и госпошлину в размере 400 рублей.