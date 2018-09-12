Осужденному за убийство 19 женщин экс-милиционеру отменили пожизненный приговор

Коллегия Верховного суда России отменила приговор бывшему сотруднику правоохранительных органов из Новосибирска Евгению Чуплинскому, приговоренного к пожизненному сроку за убийство 19 женщин. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на прокуратуру региона.

«Вердикт жюри присяжных, которые признали Евгения Чуплинского виновным и не заслуживающим снисхождения, оставлен в силе. Приговор отменен на основании того, что суд, назначая наказание, не мотивировал, почему по некоторым эпизодам убийств, относящимся к 1990-м — началу 2000-х годов, не была применена норма о сроке давности», — сказал собеседник агентства.

Дело вернется в Новосибирский областной суд. Он снова рассмотрит вопрос о назначении наказания Чуплинскому.

В марте Новосибирский областной суд приговорил Евгения Чуплинского к пожизненному лишению свободы. Также суд взыскал по 1 млн рублей в пользу четырех потерпевших.

По версии следствия, Чуплинский с осени 1998 года по июль 2005 года совершил 19 убийств. Чуплинский знакомился с женщинами на улице и предлагал провести вместе время, после чего отвозил жертв в безлюдные места, где их убивал. Большинство убитых зарабатывали проституцией.

Чуплинского арестовали в апреле 2016 года. В ходе отработки различных версий на причастность к совершению преступлений были проверены в общей сложности более 5 тысяч мужчин, допрошены 200 свидетелей, проведено более 300 экспертиз.