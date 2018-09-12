Роспотребнадзор разработал законопроект об охране генома россиян

Роспотребнадзор разработал поправки в закон о персональных данных, согласно которым в число охраняемой законодательством персональной информации войдет геном российских граждан. Об этом заявила глава ведомства, главный государственный санитарный врач России Анна Попова, передает Интерфакс.

«Знания о моем геноме — это мои персональные данные, и позвольте мне распоряжаться ими, а не кому-то постороннему, кто сочтет возможным вытащить из моей клетки крови то, что он сегодня секвенирует», — сказала Попова.

Она добавила, что Роспотребнадзор разработал соответствующие изменения в закон о персональных данных: документ уже прошел необходимые согласования в ведомствах и в ближайшее время готовится к внесению в парламент.

В октябре 2017 года президнт России Владимир Путин заявил, что биологический материал россиян иностранцы уже давно собирают по всей стране. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что информацию о сборе биоматериала россиян Путин получил от спецслужб. По словам Пескова, спецслужбы уже фиксировали конкретные случаи.

В Пентагоне на заявление Путина ответили, что США непреднамеренно собирали биоматериал россиян. Он нужен был 59-й медицинской авиагруппе для изучения опорно-двигательного аппарата.

Закон «О персональных данных» принят в июле 2006 года. К персональным данным, охраняемым законом, в частности, относятся фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, абонентский номер, сведения о профессии и отпечатки пальцев