Путин предложил премьеру Японии заключить мирный договор до конца года

Президент Владимир Путин согласился изменить подход к переговорам по подписанию мирного договора и предложил премьеру Японии Синдзо Абэ заключить его до конца года. Об этом, как сообщает Интерфакс, он заявил на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

«Давайте заключим мирный договор — не сейчас, а до конца года, без всяких предварительных условий», — сказал Путин, отметив, что страны уже около 70 лет пытаются выйти на заключение мирного договора.

«А потом на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы. Разумеется, мне кажется, что это облегчило бы нам решение всех проблем, с которыми мы не можем справиться на протяжении 70 лет», — сказал президент.

Напомним, заключению мирного договора между двумя странами по итогам Второй мировой войны мешает территориальный спор за острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, который тянется с середины прошлого века. Япония называет их своими северными территориями, а Россия настаивает, что Курильские острова перешли СССР по итогам Второй мировой войны в 1945 году.

В декабре 2016 года Путин и Абэ договорились о совместной деятельности на Южных Курилах, а также об обеспечении доступа бывших японских жителей Южных Курил на острова.